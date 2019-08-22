Эксперт: Долг по ипотеке в 7 триллионов рублей некритичен

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку в 7 триллионов рублей, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Таких объемов ипотечных займов на руках у россиян еще не было. Эта сумма почти в 7 раз больше, чем была к началу 2010 года, и в 3 раза больше, чем в начале 2014 года.
При этом 36 процентов от увеличения объема ипотечных кредитов всех жителей России пришлось на три региона. Сильнее всего ипотечный портфель вырос в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В Москве общая сумма ипотечных кредитов составила 822 миллиарда рублей, за полгода она выросла на 98,6 миллиарда рублей.
Критичны ли эти цифры? Эксперты отвечают, что не все так страшно.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков разъяснил, что в России в процентах от ВВП рынок ипотеки не превышает 7 процентов, а это значит, что опасаться "мыльного пузыря" не стоит.
"В Великобритании доля долгов по ипотеке в ВВП составляет порядка 68 процентов, в США - 63 процента, Канаде - 61 процент, Франции - 44 процента", - говорит Алексей Войлуков.
Если попытаться сравнить с восточноевропейскими странами, то цифры все равно получаются больше. В Венгрии - это 13 процентов, Словении - 14 процентов.
Наиболее близки к Россию по этим показателям Румыния и Болгария. Но и там долги по ипотеке в ВВП на 1 процент больше, чем у нас.
"Если сравнивать с ипотечным пузырем, который был в США, то у них тогда доля ипотеки в ВВП достигла 83 процентов. Поэтому нельзя сказать, что у нас есть перегрев в этом направлении", - заключил Алексей Войлуков.
Более того, к 2025 году в России доля ипотеки в ВВП должна достичь 15-20 процентов. Это предусматривает Стратегия развития жилищной сферы.
При этом риски все же надо учитывать.
"Главное не допустить вход в этот сектор финансово неграмотных заемщиков, которые могут зайти с низким первоначальным взносом. ЦБ борется с этим, повышает коэффициенты для банков. Поэтому брать ипотеку должны заемщики, которые накопили хотя бы 30 процентов стоимости квартиры", - заключил Алексей Войлуков.