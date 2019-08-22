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Текст:   Екатерина Ясакова 
19:00 22.08.2019

Эксперт: Долг по ипотеке в 7 триллионов рублей некритичен

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку в 7 триллионов рублей, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Таких объемов ипотечных займов на руках у россиян еще не было. Эта сумма почти в 7 раз больше, чем была к началу 2010 года, и в 3 раза больше, чем в начале 2014 года.

Фото: istock
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

При этом 36 процентов от увеличения объема ипотечных кредитов всех жителей России пришлось на три региона. Сильнее всего ипотечный портфель вырос в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В Москве общая сумма ипотечных кредитов составила 822 миллиарда рублей, за полгода она выросла на 98,6 миллиарда рублей.

Критичны ли эти цифры? Эксперты отвечают, что не все так страшно.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков разъяснил, что в России в процентах от ВВП рынок ипотеки не превышает 7 процентов, а это значит, что опасаться "мыльного пузыря" не стоит.

"В Великобритании доля долгов по ипотеке в ВВП составляет порядка 68 процентов, в США - 63 процента, Канаде - 61 процент, Франции - 44 процента", - говорит Алексей Войлуков.

Если попытаться сравнить с восточноевропейскими странами, то цифры все равно получаются больше. В Венгрии - это 13 процентов, Словении - 14 процентов.

Наиболее близки к Россию по этим показателям Румыния и Болгария. Но и там долги по ипотеке в ВВП на 1 процент больше, чем у нас.

Заемщикам не придется платить НДФЛ, связанный с ипотечными каникулами

"Если сравнивать с ипотечным пузырем, который был в США, то у них тогда доля ипотеки в ВВП достигла 83 процентов. Поэтому нельзя сказать, что у нас есть перегрев в этом направлении", - заключил Алексей Войлуков.

Более того, к 2025 году в России доля ипотеки в ВВП должна достичь 15-20 процентов. Это предусматривает Стратегия развития жилищной сферы.

При этом риски все же надо учитывать.

"Главное не допустить вход в этот сектор финансово неграмотных заемщиков, которые могут зайти с низким первоначальным взносом. ЦБ борется с этим, повышает коэффициенты для банков. Поэтому брать ипотеку должны заемщики, которые накопили хотя бы 30 процентов стоимости квартиры", - заключил Алексей Войлуков.

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