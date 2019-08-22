Эксперт: Трамп использует встречу G7 для давления на европейских партнеров

Саммит G7 во французском Биаррице, намеченный на 24-25 августа, пройдет под знаком кризисных явлений в мировой экономике и развязывания торговых войн со стороны США. Может ли Вашингтон, пользуясь удобным случаем, устроить "разборку" с европейцами, комментирует по просьбе "РГ" доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова

Попытается ли Трамп использовать саммит для оказания давления не европейских партнеров?

Екатерина Новикова: Любой саммит или встреча президентов нескольких стран является возможностью для переговоров, поэтому, безусловно, на такого рода площадке будет возможность для прощупывания почвы и оказания давления на своих европейских партнеров с учетом нового перераспределения международного разделения труда.

Какие вопросы по торговле с ЕС США могут затрагивать на саммите?

Екатерина Новикова: Для США важно оставить за собой ведущую роль торгового партнера. Однако следует упомянуть, что в мире 124 страны считают Китай своим главным торговым партнером, а США - только 56. Вашингтон пытается удержать влияние, которое приобрел за последние десятилетия, но постепенно теряет позиции, как по отношению к Китаю, так в скором времени и по отношению к Индии. .

Что больше всего волнует американцев в торговле с Европой?

Екатерина Новикова: США пытаются удержать позиции американской экономики в Европе, а также не дать европейским странам самостоятельно устанавливать экономические отношения с партнерами. Например, США устанавливает косвенные санкции к европейским компаниям, и они могут заработать значительные штрафы со стороны Вашингтона.

Действительно ли Трамп введет пошлины на европейские автомобили или это только угроза?

Екатерина Новикова: На данном этапе эта акция выглядит как запугивание, но, несомненно, американские власти найдут способ оказать давление на ЕС. США достаточно надавить на Брюссель как на политический и экономический центр всей Европы, что и является ахиллесовой пятой континента.

Отважится ли президент США на торговую войну на два фронта - с ЕС и Китаем?

Екатерина Новикова: США уже давно ведут торговую войну на несколько фронтов, включая и Россию, и Иран, и другие страны, и континенты. На самом деле это больше похоже на агонию экономики с государственным долгом в 107% к ВВП страны. Тем более, что в мире полным ходом идет процесс дедолларизации глобальной экономики, включая в первую очередь азиатский регион и другие государства. Пока же мы наблюдаем появление новых ключевых игроков мировой экономики в каждом регионе.