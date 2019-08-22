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22.08.2019 19:38
Рубрика: Власть

Расклад сил

Эксперты оценили предвыборную ситуацию в регионах
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировали тенденции текущей избирательной кампании, которая вошла в активную фазу. Единый день голосования по всей стране пройдет 8 сентября. В частности, в 16 регионах предстоит избрать губернаторов, в 13 - депутатов законодательных собраний, в том числе депутатов Московской городской Думы.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

"Так уж устроен наш политический календарь, что последние две недели до выборов являются решающими, поскольку люди возвращаются из отпусков и приезжают с дач. У участников выборов появляется хорошая возможность на финише попытаться улучшить свои позиции, продвинуть свои программы и завоевать симпатии избирателей", - сказал на "круглом столе" в четверг глава ФоРГО Константин Костин.

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При этом в эти две недели могут проявиться и негативные факторы. Говоря о губернаторских выборах, Костин отметил, что пока они везде идут по референдумным сценариям - действующие губернаторы и врио глав выступают безусловными фаворитами гонки. В то же время "есть четыре региона, где мы фиксируем факторы риска", отметил глава ФоРГО. Это Республика Алтай, Астраханская, Вологодская и Волгоградская области. В этих регионах, по прогнозам экспертов, референдумные сценарии могут переформатироваться в конкурентные вплоть до второго тура выборов губернатора.

На выборах в заксобрания в 13 регионах конкуренция серьезная, но в большинстве территорий "Единая Россия" свои позиции по итогам выборов сохранит или укрепит, прогнозируют эксперты ФоРГО. Трудности партию власти ждут там, где она находится в оппозиции. "Это Хабаровский край и Иркутская область - регионы, которые возглавляет представители ЛДПР и КПРФ соответственно", - говорит Костин.

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На выборах в Мосгордуму итоговый расклад сил прогнозируется в пользу самовыдвиженцев, поддержанных "ЕР". "Если говорить о самой медийной кампании - по выборам в Мосгордуму, то на сегодняшний день можно констатировать, что в 60% округов есть очевидные лидеры. И последние две недели всерьез расклад сил в этих округах не поменяют", - сказал Костин.

Главной интригой столичных выборов остается явка. Традиционно она составляет 20-22%, однако есть гипотеза, заметил Костин, что "в результате протестной активности и уплотнения событийного ряда информационного потока явка может возрасти на 10%". В этом случае структура электоральных предпочтений может несколько измениться. "Наш прогноз: если это произойдет, то главными выгодополучателями будут кандидаты от КПРФ и "Яблока", - сказал глава ФоРГО. При этом он обратил внимание, что "для коммунистов и "яблочников" коалиция с "Единой Россией" гораздо более естественна, чем какие-то совместные действия с непримиримой оппозицией".

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Он также назвал странными "призывы вчерашних кандидатов, которые не смогли через суд доказать свое право быть кандидатами", голосовать, например, за коммунистов. "Когда люди, которые называют себя либералами и демократами, говорят: мы не любим партию власти, поэтому давайте поддержим коммунистов, это звучит комично", - заметил Костин. К тому же, с его точки зрения, это "вряд ли оправданно с точки зрения долговременной стратегии борьбы за предпочтения московских избирателей". "Как показывают исследования, политический ландшафт Москвы стабилен и всерьез не поменяется, если власть работает хорошо и все в порядке с социальным самочувствием", - отметил глава ФоРГО. "Те, кто ходят на митинги, мало ходят на выборы - это аксиома", - резюмировал он.

Власть Работа власти Регионы Единый день голосования
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