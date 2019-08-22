23 августа в 20.00 на Красной площади открывается фестиваль "Спасская башня"

В этом году военно-музыкальный праздник соберет рекордное число участников. На фестивале "Спасская башня" выступят несколько тысяч военных и гражданских музыкантов и артистов.

Самый многочисленный иностранный коллектив - кельты. Состоят из двух групп: Международного кельтского оркестра волынок и барабанов и Международной группы кельтских танцев. Вместе 122 участника и участницы. Представляют как потомков кельтов, так и страны, где любят зажигать по-кельтски. А это Австралия, Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Канада, Нидерланды, США, Украина, Чехия, Чили, Швейцария и ЮАР. И, конечно, Россия.

Больше всего участников фестиваля прилетели из стран, где обожают зажигать не по-детски, а по-кельтски. Строго говоря, это почти синоним

От Беларуси - оркестр и рота почетного караула: 116 человек. Далее египтяне (90 музыкантов), азербайджанцы (88), музыканты из Казахстана (85), КНДР (80) и Турции (61).

Самый компактный коллектив - из Южной Кореи: 37 человек. Берут не числом, а концентрацией талантов. Рекордсмен по числу жанров: акробаты, певцы, пантомимы, танцоры, канатоходцы и барабанщики.

В номинации "самые значимые проводы", полагаю, лидерство за военным оркестром Корейской народной армии. В пхеньянском аэропорту музыкантов провожал сам посол России в КНДР Александр Мацегора.

Самый долгожданный коллектив - из Японии: Центральный оркестр сухопутных сил. Он долгожданный буквально. Скорее всего, это первый после войны 1905 года визит японского военного подразделения в Москву. Так что история творится на наших глазах.

И вообще, ценность этого праздника в том, что он - доказательство гениальной фразы из фильма "В бой идут одни "старики": "Все преходяще, а музыка вечна!"

Этот фестиваль как окно в параллельную реальность. На нас ежедневно обрушивается поток негатива. Как то: ноты протеста из Сеула из-за активности наших и китайских бомбардировщиков, споры о принадлежности островов, война на Украине... А теперь посмотрите на Красную площадь: все здесь. У нас в гостях и обе части Корейского полуострова, и Китай, и Украина. И еще десятки флагов со всех континентов. Никаких разногласий. Только позитив, великолепная музыка, танцы и овации. Ну не сказка?

Каждый коллектив приготовил сюрприз. Норвежцы - композицию на мотивы "Ламбады", северокорейцы - танец с саблями в исполнении семи девушек удивительной красоты и грации, наши суворовцы и воспитанницы пансиона минобороны - красочный и зажигательный карнавал...

Со ссылкой на международных экспертов руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов объявил: "Спасская башня" вошла в тройку лучших мировых шоу "милитари тату". Вместе с аналогичными фестивалями в швейцарском Базеле и в шотландском Эдинбурге.

Сейчас, когда вы читаете эти строки, завершается Royal Edinburgh Military Tattoo: он проходит со 2 по 24 августа.

Сравним? Актуальный прайс из кассы фестиваля в Эдинбурге: кресло на галерке - от 56 до 90 фунтов стерлингов (4,5-7,2 тыс. руб.). Если бронируете онлайн, то еще 6,50 фунта (600 руб.) за транзакцию.

Билеты на лучшие места - от 170 до 320 фунтов (13,7-25,8 тыс.). На Premier Seat Queen Anne (аналог нашего VIP-сектора) - £435 (34,6 тыс. руб.).

А что у нас, в Москве?

На открытие фестиваля билеты стоят 2500-4000 руб. И до 7000 руб VIP-сектор. В другие дни можно найти билеты за 1500 руб., но я бы на них не рассчитывал - их раскупят.

И еще. Те, кто считает Москву дорогим для туристов городом: эх, вы определенно не посещали Базель и Эдинбург...

Впрочем, давайте пройдемся с калькулятором именно по нашей столице. Традиционный "экономический репортаж" для читателей "РГ" с предфестивальной Красной площади: что здесь и почем.

Порция картофеля фри: 48-55 руб. за стаканчик, куриные крылья: 190-270 руб. (6 и 9 шт. соответственно). Чай - от 50 руб., кофе - от 100. Шарик мороженого (60 гр.) 79 руб., на Красной площади - от 100. Чизбургер - от 70, двойной бургер - 260. Сэндвич с бужениной - 149, 50-граммовый пирожок с яблоками/капустой/мясом - 55 руб., маффин с ягодами - 99 руб.

Крымский чебурек (с говядиной или с сыром и зеленью) - 200, бутылка воды - 100, лимонад - 150. Початок кукурузы - 150. Порция горячих каштанов 300 руб за 10 шт. Блины с клубникой - 250, с красной икрой - 390 руб. Но икры там немного.

Сувениры: мыло в форме тортика, пирожных, зефира и даже воблы. От 100 до 300 руб. Очень похожи на настоящие, есть риск наесться мыла.

Если настроены на полноценный обед всей семьей, то ближайшее бюджетное заведение - на верхнем этаже ГУМа. Кафе стилизовано под советскую столовую. Все как положено, лозунги и очереди. Блин там всего 20 руб. Борщ украинский (240 г) - 95, суп-лапша - 70. Сельдь под шубой - 120, салат столичный (130 г) - 85. Сосиска отварная - 60, котлета "Киевская" - 160 (1 шт.). Пюре или рис - 40. Кисель - 50.

Крепкие напитки? Бутылка шампанского - 690, рюмка (50 гр.) водки: 170 - 200 руб.

Но фестиваль безалкогольный. Пронести спиртное на Красную площадь не получится. Да и не нужно это: эмоций через край, допинг, право, лишнее.

О самом приятном. На фестивале масса бесплатных удовольствий. На территории детского городка порядка 90 разных программ и шоу. Вход до 15.30 свободный (за исключением 1 сентября). Заходите в любой шатер: играйте на "Ямахе", вышивайте бисером, пойте. Выбор "РГ": мастер-классы по работе с шашкой и нагайкой.

На мою просьбу охарактеризовать фестиваль генерал Хлебников ответил по-военному лаконично: "Невероятная программа и коллективы, все будет супер". Но на слово верить вы не обязаны. Приходите проверить.