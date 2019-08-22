Новости

Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 12:41
Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом 12:18
Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 11:53
Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" снимется в "Форсаже 9" 11:26
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 11:08

Фото: дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе

Новости
    22.08.2019, 11:41
Текст:   Олег Усков

Актриса и телеведущая Мария Шукшина, дочь восьмидесятилетней Народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, опровергла появившуюся в начале недели в СМИ информацию о том, что ее мать перенесла на отдыхе в Болгарии сердечный приступ.

"Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа НЕ БЫЛО, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", - написала Мария в Instagram.

Разместив фото Федосеевой-Шукшиной из больничной палаты и призывая не верить "желтой прессе", поднявшей "очередной шум".

В комментариях - слова поддержки, пожелания здоровья.

Лидии Николаевне стало плохо на черноморском курорте. В местный госпиталь ее не приняли из-за отсутствия полиса, в результате по совету лечащего врача артистки Шукшина была доставлена в Москву.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R" 10:53
Бывшая жена Ромеро и создатель "Оно" экранизируют еще один роман Кинга 10:46
Дуэйн Джонсон признан самым высокооплачиваемым актером мира 01:17
Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии 21.08.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате 21.08.2019
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 21.08.2019
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
⧣ фото
Фото: AXEL HEIMKEN / DPA / AFP
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 20.08.2019
Рами Малек пожаловался на домогательства 20.08.2019
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 19.08.2019
⧣ происшествия
Фото: istock
В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта 21.08.2019
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 20.08.2019
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 20.08.2019