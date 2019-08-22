Фото: дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе

Актриса и телеведущая Мария Шукшина, дочь восьмидесятилетней Народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, опровергла появившуюся в начале недели в СМИ информацию о том, что ее мать перенесла на отдыхе в Болгарии сердечный приступ.

"Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа НЕ БЫЛО, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", - написала Мария в Instagram.

Разместив фото Федосеевой-Шукшиной из больничной палаты и призывая не верить "желтой прессе", поднявшей "очередной шум".

В комментариях - слова поддержки, пожелания здоровья.

Лидии Николаевне стало плохо на черноморском курорте. В местный госпиталь ее не приняли из-за отсутствия полиса, в результате по совету лечащего врача артистки Шукшина была доставлена в Москву.