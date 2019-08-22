Футбольное "Торпедо" идет дальше в Кубке России

В розыгрыше Кубка России по футболу вчера определялись команды, которые 25-26 сентября на своих полях в 1/16 финала сыграют с представителями Премьер-лиги.

Самым драматичным в 1/32 финала получился матч двух столичных команд. Созданный лишь пару лет назад скромный "Велес" из третьего дивизиона чемпионата страны (ПФЛ) потерпел поражение от лидера D-2 (ФНЛ) "Торпедо" лишь в послематчевой серии 11-метровых штрафных ударов - 2:2 в основное время, 3:3 по итогам дополнительных 30 минут и 5:6 по пенальти.

Вот кто еще вчера пробился в 1/16 финала: команды ФНЛ "Балтика" (Калининград), "Чертаново" (Москва), "Химки", "Шинник" (Ярославль), "Нижний Новгород", "Факел" (Воронеж), "Чайка" (Песчанокопское), "Мордовия" (Саранск), "Луч" (Владивосток), представители ПФЛ "Черноморец" (Новороссийск), "Алания" (Владикавказ), "КАМАЗ" (Набережные Челны).

Проведение оставшихся трех матчей 1/16 финала запланировано на 3 сентября.