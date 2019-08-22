Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Илья Николаевич Козлов, советский и российский военачальник, бывший командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота, контр-адмирал. Герой Российской Федерации.

В 1992 году назначен заместителем командира дивизии подводных лодок, а в ноябре 1994 года - командиром 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота (бухта Рыбачья, Камчатская область).

В 1990-е годы дивизия пополнилась новейшими атомными подводными крейсерами. Перед командованием стояла задача качественной приемки их от промышленности, освоения и своевременного вода в состав сил постоянной готовности. Имея хорошую профессиональную подготовку и опыт плавания, Козлов основные усилия направлял на повышение боеготовности соединения, разработку тактических приёмов использования кораблей, освоение новых видов вооружения, совершенствование ракетных стрельб.

Илья Николаевич трижды участвовал в переводе новых атомоходов с Краснознаменного Северного на Краснознаменный Тихоокеанский флот.

Илья Козлов: "Звание Героя Российской Федерации было получено в 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни. Государственный флаг Российской Федерации, как и Советского Союза, никогда не снимался перед кораблями противника. Это наши символ, гордость и честь".