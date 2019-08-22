Герои российского флага: летчик Николай Антошкин

Новости

Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
В московских школах не планируется запрещать использование мобильников 14:29
Группа Limp Bizkit начнет гастроли по России с Краснодара 14:27
Секретарь по вопросам культуры Бразилии уволился из-за закрытия ТВ-шоу 14:25
Как украсили Москву ко Дню Государственного флага России 14:23
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни 14:18
На Вологодчине в районе падения вертолета ввели режим ЧС 14:10
Ученые обнаружили у неандертальцев "ухо серфера" 14:04
В ЕС выступили против присоединения России к G7 14:04
Бывший хоккеист "Вашингтона" и "Сент-Луиса" перешел в "Динамо" 13:52
В Петербург зашла гигантская парусная яхта "Черная жемчужина" 13:50
Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет 13:49
Суд Петербурга отправил в колонию внука экс-главы МВД Мали 13:48
В Севастополе развернули самый большой на полуострове флаг России 13:46
Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке 13:44
В Прикамье из-за дождей сошел с рельсов грузовой состав 13:39
В Подмосковье уничтожили 200 кг конопли 13:39
Видео: В Чечне пожар на заправке привел к мощнейшему взрыву 13:34
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств 13:30
Над Донецком подняли российский флаг 13:28
МАГАТЭ подвело итоги миссии по эксплуатационной безопасности БелАЭС 13:24
Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами 13:22
В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
22.08.2019 14:30
Рубрика: Общество

Герои российского флага: летчик Николай Антошкин

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Николай Тимофеевич Антошкин, генерал-полковник, Заслуженный военный летчик Российской Федерации.

Принимал участие в авиационном обеспечении войск, задействованных в событиях 1968 года в Чехословакии. В 1969 году принимал участие в конфликте на советско-китайской границе.

В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в первые десять суток непосредственно руководил действиями личного состава по закрытию реактора. Лично совершал облёты реактора, получив при этом большую дозу облучения.
Герои российского флага: летчик Сергей Крамаренко

В августе 1988 года Николай Тимофеевич назначен на должность командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Обеспечивал запуски-посадки пилотируемых космических кораблей, а также космического корабля многоразового использования "Буран" и эвакуацию космонавтов из районов приземления.

Николай Антошкин: "Звание Героя Советского Союза я получил за большой личный вклад в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Я очень рад, что в последнее время мы каждый год отмечаем День Государственного флага России - основного символа нашего государства".

Общество История 22 августа - День Государственного флага России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8