Герои российского флага: летчик Николай Антошкин

Николай Тимофеевич Антошкин, генерал-полковник, Заслуженный военный летчик Российской Федерации.

Принимал участие в авиационном обеспечении войск, задействованных в событиях 1968 года в Чехословакии. В 1969 году принимал участие в конфликте на советско-китайской границе.

В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в первые десять суток непосредственно руководил действиями личного состава по закрытию реактора. Лично совершал облёты реактора, получив при этом большую дозу облучения.

В августе 1988 года Николай Тимофеевич назначен на должность командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Обеспечивал запуски-посадки пилотируемых космических кораблей, а также космического корабля многоразового использования "Буран" и эвакуацию космонавтов из районов приземления.

Николай Антошкин: "Звание Героя Советского Союза я получил за большой личный вклад в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Я очень рад, что в последнее время мы каждый год отмечаем День Государственного флага России - основного символа нашего государства".