Герои российского флага: летчик Сергей Крамаренко

О значении флага в истории нашей страны говорит летчик-ас истребительной авиации, Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко:

"Российский флаг - это наша победа. Я призываю всех поддерживать нашу страну в стремлении вперед защищать нашу Родину. И делать все, чтобы наша страна становилась более могущественной".