Герои российского флага: летчик Сергей Крамаренко

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
О значении флага в истории нашей страны говорит летчик-ас истребительной авиации, Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко:
"Российский флаг - это наша победа. Я призываю всех поддерживать нашу страну в стремлении вперед защищать нашу Родину. И делать все, чтобы наша страна становилась более могущественной".