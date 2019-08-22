Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев

Новости

"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых 16:20
Зе Луиш вернулся в "Спартак" 16:04
Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures 16:00
В Петербурге проверят центр передержки, где пострадали животные 15:58
В продажу поступили карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина 15:56
Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты 15:49
Видео: СК показал выгоревшую каюту теплохода в Петербурге 15:49
На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование 15:47
В Петербурге загорелись склады у Ладожского вокзала 15:40
Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле 15:31
В Петербурге открыли Центр диабетической стопы 15:28
В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан 15:25
Новый топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019 15:17
Ученые выяснили, как гранатовый сок защищает мозг ребенка 15:15
В самых грязных городах России снизился объем атмосферных выбросов 15:14
Красноярские ученые впервые чипировали мальков "царь-рыбы" 15:14
Полиция Ленобласти выявила подпольную нарколабораторию 15:08
Осенью в Беларуси заработает сайт очередной переписи населения 15:06
Путин увеличил финансирование грантов по культуре и искусству 15:05
Два человека погибли при пожаре в центре Саратова 15:04
В Кирове за взятку начальнику учреждения ФСИН задержаны три адвоката 15:01
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов 15:00
Житель Подмосковья ограбил 15 квартир на 4 миллиона рублей 14:50
Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
В московских школах не планируется запрещать использование мобильников 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
22.08.2019 16:00
Рубрика: Общество

Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Егор Никитич Еремеев, двукратный чемпион мира по пляжному футболу, Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

  • Чемпион четырех стран: России, Швейцарии, Украины и Турции.
  • Чемпион мира ФИФА 2011, 2013.
  • Победитель Евролиги 2009, 2011 и 2013 годов.
  • Двукратный обладатель Межконтинентального кубка (2011, 2012), а также Кубка Европы (2010, 2012).
  • Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России (2009 г.).

В сборной России дебютировал в 2009 году. Провел 102 игры, в которых забил 80 мячей.
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин

Егор Еремеев: "Это незабываемое ощущение, когда ты выигрываешь подряд два чемпионата мира, тем более защищая такую великую страну, как Россия. Когда ты видишь, как поднимается флаг, вся страна поет гимн. Всегда российский флаг был на трибунах и мы слышали скандировние Россия-Россия. Это были потрясающие ощущения как у меня, так и у всех ребят по сборной! Для каждого спортсмена очень важно защищать флаг своей страны. День российского флага - это большой праздник для каждого жителя, ну а для спортсмена - большая честь выступать под флагом РФ, а также поднимать кубки над головой и зарабатывать медали".

Общество История 22 августа - День Государственного флага России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин заявил об опасности гонки за миллионами тонн угля в ущерб природе
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей