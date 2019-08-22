Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев

Егор Никитич Еремеев, двукратный чемпион мира по пляжному футболу, Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

Чемпион четырех стран: России, Швейцарии, Украины и Турции.

Чемпион мира ФИФА 2011, 2013.

Победитель Евролиги 2009, 2011 и 2013 годов.

Двукратный обладатель Межконтинентального кубка (2011, 2012), а также Кубка Европы (2010, 2012).

Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России (2009 г.).

В сборной России дебютировал в 2009 году. Провел 102 игры, в которых забил 80 мячей.

Егор Еремеев: "Это незабываемое ощущение, когда ты выигрываешь подряд два чемпионата мира, тем более защищая такую великую страну, как Россия. Когда ты видишь, как поднимается флаг, вся страна поет гимн. Всегда российский флаг был на трибунах и мы слышали скандировние Россия-Россия. Это были потрясающие ощущения как у меня, так и у всех ребят по сборной! Для каждого спортсмена очень важно защищать флаг своей страны. День российского флага - это большой праздник для каждого жителя, ну а для спортсмена - большая честь выступать под флагом РФ, а также поднимать кубки над головой и зарабатывать медали".