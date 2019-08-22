Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко

Вячеслав Владимирович Сивко, полковник запаса Минобороны, ветеран Воздушно-десантных войск, вице-президент Российской ассоциации Героев.

Вячеслав Владимирович служил в Воздушно-десантных войсках, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Два года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира роты. В 1987 году окончил Военную Академию имени М. В. Фрунзе.

С декабря 1994 года участвовал в боях первой чеченской войны. Во главе сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в штурме Грозного. Батальон под командованием гвардии полковника Сивко 2 января 1995 года провел операцию по захвату и удержанию здания депо железнодорожного вокзала. Десантники вели тяжелый непрерывный бой четверо суток, отбивая постоянные атаки дудаевцев и вынудили их отступать. В один из критических моментов боев во главе усиленной разведгруппы проник во фланг атакующих боевиков и кинжальным огнем обратил их в бегство, нанеся при этом значительные потери.

Вячеслав Сивко: "Мы - как военные, понимаем, что знамя надо беречь, знамя надо сохранять, знаменем надо гордиться! С праздником вас, дорогие сограждане!"