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Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
22.08.2019 13:15
Рубрика: Общество

Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Вячеслав Владимирович Сивко, полковник запаса Минобороны, ветеран Воздушно-десантных войск, вице-президент Российской ассоциации Героев.

Вячеслав Владимирович служил в Воздушно-десантных войсках, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Два года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира роты. В 1987 году окончил Военную Академию имени М. В. Фрунзе.
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С декабря 1994 года участвовал в боях первой чеченской войны. Во главе сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в штурме Грозного. Батальон под командованием гвардии полковника Сивко 2 января 1995 года провел операцию по захвату и удержанию здания депо железнодорожного вокзала. Десантники вели тяжелый непрерывный бой четверо суток, отбивая постоянные атаки дудаевцев и вынудили их отступать. В один из критических моментов боев во главе усиленной разведгруппы проник во фланг атакующих боевиков и кинжальным огнем обратил их в бегство, нанеся при этом значительные потери.

Вячеслав Сивко: "Мы - как военные, понимаем, что знамя надо беречь, знамя надо сохранять, знаменем надо гордиться! С праздником вас, дорогие сограждане!"

Общество История 22 августа - День Государственного флага России
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