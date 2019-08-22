Госдума: Позиция США по ДСНВ - взлом системы международной безопасности

США последовательно занимаются разрушением системы международной безопасности ради продвижения своих политических интересов, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Такое мнение он высказал в беседе с RT, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о необходимости включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "все новое оружие, которое стремится получить Россия".

По мнению парламентария, "США продолжают последовательно "взламывать" систему международной безопасности".

"И то, что именно они являются инициаторами этого "взлома", достаточно очевидно всем, кто сколько-нибудь следит за мировой политикой", - отметил Новиков. Цели Вашингтона, считает он, очевидны - это продвижение своих политических интересов, которое США "всегда подкрепляли это мощью своих вооруженных сил".

Сейчас, добавил парламентарий, "этому противостоят серьезные силы - это и Китай, и Россия, да и ряд других стран, которые не устраивает, что Соединенные Штаты делают наш мир все менее безопасным".