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22.08.2019 12:11
Рубрика: Власть

Госдума: Позиция США по ДСНВ - взлом системы международной безопасности

Текст: Галина Мисливская

США последовательно занимаются разрушением системы международной безопасности ради продвижения своих политических интересов, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Такое мнение он высказал в беседе с RT, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о необходимости включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "все новое оружие, которое стремится получить Россия".

По мнению парламентария, "США продолжают последовательно "взламывать" систему международной безопасности".

"И то, что именно они являются инициаторами этого "взлома", достаточно очевидно всем, кто сколько-нибудь следит за мировой политикой", - отметил Новиков. Цели Вашингтона, считает он, очевидны - это продвижение своих политических интересов, которое США "всегда подкрепляли это мощью своих вооруженных сил".

Сейчас, добавил парламентарий, "этому противостоят серьезные силы - это и Китай, и Россия, да и ряд других стран, которые не устраивает, что Соединенные Штаты делают наш мир все менее безопасным".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и США
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