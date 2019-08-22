"Химки" откроют сезон на арене в Петровском парке

Матч-открытие сезона 2019/2020 баскетбольной Единой лиги, в котором "Химки" примут польскую "Зелену Гуру", пройдет на новой арене в Петровском парке.

"Долгосрочная стратегия развития нашего клуба предполагает приведение домашней площадки в соответствие современным требованиям - это касается как матчей Евролиги, где команды, претендующие на лицензию А, должны иметь арены вместимостью от 10 тысяч мест, так и Единой лиги. Надеемся, что после матча-открытия Единой Лиги следующим баскетбольным матчем на этой арене станет наша игра в рамках Евролиги в 2020 году", - приводит слова гендиректора клуба Павла Астахова официальный сайт химчан.

Напомним, крытая арена в Петровском парке уже принимала баскетбольное мероприятие: 17 февраля здесь прошел Матч всех звезд Единой лиги.