"Яндекс" заменил логотип на флаг России

В честь Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, поисковик "Яндекс" заменил большую часть своего логотипа на российский триколор.

Флаг России на логотипе "Яндекса". Фото: Антон Благовещенский/РГ

Ссылка с изображения российского флага ведет на поисковую выдачу по запросу "День флага России".

"Яндекс" вместе с популярным в России поисковиком Google достаточно часто меняют свои логотипы на тематические изображения. На так называемых "дудлах" появляются звезды Голливуда, ученые, мультяшные ролики и даже интерактивные игры, посвященные известным людям или событиям.