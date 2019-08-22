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Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле

Поп-музыка
    22.08.2019, 15:31
Текст:   Олег Усков

Игорь Крутой, советский, российский композитор, певец, пианист и продюсер, автор музыки к фильмам и сериалам, дал большое интервью. В котором, среди прочего, остановился на своем конфликте с певицей и актрисой Лаймой Вайкуле.

Недавно артистка заявила: Крутой злится на нее за то, что она сделала в Юрмале, после ухода оттуда "Новой волны", фестиваль "Рандеву". "Игорь несправедливо на меня "катит", обижается", - отметила певица.

Крутой не согласен и считает, что Лайма лукавит. "В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги. Он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу", - говорит музыкант. Добавив, что после посол Латвии приглашала его на рабочую встречу - "предпринимались попытки сохранить "Новую волну" в Юрмале".

Но в те же сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Вайкуле сделала свое "Рандеву", "показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен", - комментирует Крутой ситуацию для "АиФ". Заключая: "Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья".

Фото: youtube.com
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Крутой заверяет, что лично он нигде публично не сказал ничего против, "пока она первой не высказалась по этому поводу". После чего у композитора состоялся с певицей "разговор тет-а-тет".

Как вспомнил Крутой, бывший тесть Баскова, господин Шпигель, как-то предложил ему, Крутому, полмиллиона евро за то, чтобы он отдал любую свою старую песню "какому-то певцу, который являлся новым проектом Шпигеля". С единственной целью - насолить Баскову. "500 тысяч евро - это огромные деньги", но Крутой господину Шпигелю отказал. Со словами: "А как же я буду после этого смотреть в глаза Коле?".

"Каждый из нас живет по своей совести", - резюмировал в этой связи композитор. На что Лайма ему ответила: "Ну ты это ты, а я это я".

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
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После чего у Крутого больше нет к женщине вопросов. "Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо "качу бочку". Я к ней вообще никак не отношусь", - ставит точку музыкант.

Народному артисту России Игорю Крутому 65 лет. Дебютная пластинка вышла в 1986-м. Песни Крутого есть в репертуаре многих звезд отечественной эстрады - от Аллегровой до Шуфутинского.

Ранее сообщалось, что Вайкуле не встретила на вокзале Пугачеву с Галкиным, в чем наблюдатели тут же увидели недобрый знак.

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