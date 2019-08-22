И.о. постпреда РФ при ООН: Мир в шаге от гонки вооружений из-за США

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в провоцировании новой гонки вооружений. Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США.

"Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? - передает ТАСС обращение Полянского к дипломам, участвующим в заседании Совбеза. - Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, нет".

Он призвал коллег к благоразумию, апеллируя к "инстинкту самосохранения".

"Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает, - сказал Полянский, коснувшись темы выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. - Ведь на кону само существование человечества".