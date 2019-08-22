Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами

Тропические леса Амазонки горят рекордными темпами. Только за этот год количество очагов возгораний увеличилось более чем на 65%. Эти данные приводит бразильский Национальный институт космических исследований.

В подготовленном учеными докладе говорится, что всего в стране с начала этого года зарегистрировано почти 73 тысячи возгораний, из которых больше половины - в лесах Амазонки. При этом за весь прошлый год зарегистрировано 39 тысяч пожаров.

Бразильские ученые провели исследования, основываясь на данных снимков, полученных со спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Колоссальные площади распространения лесных пожаров в Бразилии привели к тому, что в двух штатах страны - Амасонас и Акри - объявлено чрезвычайное положение. Дым от горящих лесов дошел уже и до крупнейшего города Южного полушария - Сан-Паулу.

По данным Института экологических исследований Амазонии, причиной пожара стали именно вырубки леса, а отнюдь не засуха. По данным исследователей, лес поджигают для зачистки территорий, используемых потом под нужды сельского хозяйства.

В свою очередь президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что за возгораниями могут стоять сами НПО, призывающие бороться с пожарами.

"Я ничего не утверждаю, но вероятно это может быть дело рук самих НПО, чтобы очернить мою репутацию, репутацию правительства. Ведь мы прекратили госфинансирование этих организаций, теперь у них нет денег. Это война, на которой мы находимся", - заявил Болсонару, чьи слова приводит издание Folha de S.Paulo.