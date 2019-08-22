Из-за оползней в Китае девять человек погибли и 35 пропали без вести

В Китае не менее девяти человек погибли и еще 35 местных жителей числятся пропавшими без вести в результате оползней, вызванных сильными дождями в юго-западной провинции Сычуань. Здесь продолжаются поисково-спасательные работы.

Такую информацию в четверг распространило агентство Синьхуа. Дожди обрушились на этот регион Китая во вторник. Стихия затронула уезд Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цзянском автономном округе, а также уезд Вэньчунь, пишет ТАСС.

По данным на сегодняшний день, в эвакуации нуждаются более 100 тысяч человек. Повреждены около 900 жилых домов, а также отдельные участки дорог и мостов. Частично разрушена система трубопроводов, из-за чего почти 60 тысяч местных жителей испытывают перебои с питьевой водой.