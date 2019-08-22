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22.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Какой курс увидим к осени: три фактора поддержки рубля

Текст: Георгий Панин
Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

- У рубля выдался насыщенный август. Было и падение на 4 процента за три недели в паре с долларом, и энергичное восстановление позиций буквально за пару дней. Как проведет российская валюта оставшуюся часть месяца, и в каком виде войдет в осень?

Фото: iStock
Когда курс доллара дойдет до 70 рублей

Сейчас у "россиянина" есть три веских фактора поддержки, благодаря которым он и корректируется в парах с иностранными валютами.

Первый - это нефть. Саудовская Аравия намерена снизить экспорт, а это хорошо для сырьевых котировок. К тому же запасы "черного золота" в США, как показывает свежая статистика, снижаются, и это тоже дает нефтяным "быкам" повод для покупок.

Второй фактор - это спокойный внешний фон и даже некоторое его улучшение для России. Дональд Трамп готов договориться о возвращении Москвы в G7 - репутационный альянс. Особенного позитива тут не найти, но сам факт диалога уже прекрасен. США собираются вернуться за стол переговоров с Китаем по теме торговых соглашений, и это тоже позитивно в общемировом контексте.

Фото: iStock
Рубль вернется к своему справедливому курсу

Третий момент, поддерживающий сейчас рубль - налоговый период в России. Это случается каждый месяц, когда экспортеры продают валютную выручку и покупают рубли, чтобы погасить налоговые обязательства внутри страны. Судя по валютным колебаниям, в этот раз экспортные компании начали продавать валюту раньше. Как бы то ни было, именно этот драйвер самый краткосрочный для рубля, и без первых двух его почти не было бы заметно.

Внутренних факторов, которые могли бы оказать сейчас серьезное влияние на поведение отечественной валюты, очень мало. Инфляция под контролем, до заседания ЦБ РФ еще далеко, но регулятор явно готовится понизить ставку еще раз. Все довольно спокойно - на то он и август, уже как несколько лет поменявший репутацию в России на положительную.

До конца месяца, таким образом, рубль вполне может сохранить равновесие. Доллар останется в пределах 65-67,50 рубля, евровалюта - в границах 72,50-74,50 рубля. Эти торговые диапазоны отлично знакомы и профессиональным инвесторам, и населению.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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