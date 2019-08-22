Постановление правительства Республики Калмыкия от 20 августа 2019 года № 236 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-Ф3 "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 года № 191-III-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

установить величину прожиточного минимума в Республике Калмыкия за II квартал 2019 года в расчете на душу населения 10119 (десять тысяч сто девятнадцать) рублей, для трудоспособного населения - 10592 (десять тысяч пятьсот девяносто два) рубля, пенсионеров - 8139 (восемь тысяч сто тридцать девять) рублей, детей - 10211 (десять тысяч двести одиннадцать) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев

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