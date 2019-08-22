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22.08.2019 00:33
Рубрика: Спорт

"Барс" покатил

Казанский клуб обыграл "Автомобилист" на турнире в Риге
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 186(7944)
Чуть больше недели остается до старта регулярного сезона в КХЛ. Подготовка выходит на финиш, и сейчас большинство клубов проводят генеральные репетиции на предсезонных турнирах.
Хоккеисты "Ак Барса" (в темной форме) стартовали на турнире в Латвии с двух побед подряд. Фото: Ak-bars.ru Хоккеисты "Ак Барса" (в темной форме) стартовали на турнире в Латвии с двух побед подряд. Фото: Ak-bars.ru
Хоккеисты "Ак Барса" (в темной форме) стартовали на турнире в Латвии с двух побед подряд. Фото: Ak-bars.ru

21 августа в Санкт-Петербурге прошли первые матчи традиционного турнира имени Николая Пучкова. Финский "Йокерит" здесь начал с победы над "Северсталью" из Череповца - 2:1. Уже после подписания этого номера в печать завершилась игра между СКА и нижегородским "Торпедо". Сегодня в московском "Мегаспорте" откроется не менее представительный Кубок мэра с участием действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.

Нестареющий ветеран "Ак Барса" Данис Зарипов забил гол и отдал две передачи

А вот турнир в Риге уже набрал обороты. В первый игровой день Кубка латвийской железной дороги казанский "Ак Барс" переиграл минское "Динамо" 3:0, а хозяева площадки из "Динамо" рижского с аналогичным счетом одолели екатеринбургский "Автомобилист". С учетом того, что уральцы в минувшем сезоне заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, победу латвийского клуба можно было бы назвать неожиданной. Но дело в том, что наставник "Авто" Андрей Мартемьянов не стал выпускать на этот матч легионеров. А без них судить о реальной силе уральцев было довольно затруднительно.

Фото: vk.com/act54
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Наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов, впрочем, поступил так же. В первой игре иностранцы отдыхали, а вот вчера их бросили в бой - как раз против "Автомобилиста". Но в итоге казанские легионеры себя не проявили никак. В отличие от нестареющего Даниса Зарипова - ветеран забил сам и отдал две передачи. У "Авто" из иностранцев отличился только Джефф Плэтт, который в середине третьего периода сделал счет 2:2. Собственно, именно после этой шайбы "барсы" и нанесли решающий удар. Зарипов, Галимов и Галиев в последние пять минут матча забросили по разу и принесли казанцам вторую подряд победу на рижском льду - 5:2.

- Нам надо еще много работать, много таких моментов еще, над которыми нам нужно посидеть. Но концовку получилось сыграть хорошо, - приводит слова главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова официальный сайт казанского клуба.

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