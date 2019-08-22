Косачев: США не настроены учитывать интересы РФ при сохранении ДСНВ

Позиция США по условиям сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), высказанная министром обороны Марком Эспером, не является ответственной и в равной мере учитывающей интересы сторон, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в интервью телеканалу Fox News глава Пентагона сказал, что если ДСНВ будет продлеваться, то США "должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений".

"Такая манера не имеет ничего общего с ответственными переговорными позициями, которые, во-первых, должны заявляться на соответствующих профессиональных переговорах, а не с экрана телевизора, и, во-вторых, при изначальном подтверждении исчерпывающей приверженности самой цели - сохранить договор и обеспечить равный учет позиций и интересов сторон при его последующей реализации либо модернизации", - сказал Константин Косачев "Интерфаксу".

Заявление Эспера, отметил сенатор, сделано в типичном американском стиле - "закидать оппонента по максиму требованиями и условиями, оставляя за собой полную свободу маневра, не подразумевающую собственных обязательств".

Срок действия нынешнего договора (СНВ-3) истекает в 2021 году.