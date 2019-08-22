Пентагон предложил включить в договор СНВ-3 "все новое оружие" России

В США, которые недавно по инициативе Трампа вышли из бессрочного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, до сих пор не подтвердили заинтересованность в продлении СНВ-3. А высокопоставленные американские политики все чаще публично выражают сомнения в том, что это произойдет - так, недавно, в таком духе высказался советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Договор, напомним, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведвым и Бараком Обамой на десять лет с опцией его продления еще на пять. Теперь Эспер заявил в интервью телеканалу Fox News, что в параметры договора, если он будет пролонгирован, должно быть включено "все новое вооружение России, которая стремится расширить свой стратегический ядерный потенциал".

О готовности Вашингтона задекларировать соответствующее вооружение со своей стороны министр обороны США не упомянул. Напомним, что в феврале прошлого года российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Однако впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку". На днях Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, оснащенной неядерной боеголовкой, с дальностью полета более 500 километров, которая, соответственно, входила под запрет ДРСМД. На Смоленской площади, где мониторят подобные тесты, в очередной раз обратили внимание, что при этом была использована установка Mk-41, пригодная не только для запусков ракет-перехватчиков в рамках противоракетной обороны, но и крылатых ракет.