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22.08.2019 09:34
Рубрика: В мире

Пентагон предложил включить в договор СНВ-3 "все новое оружие" России

Текст: Екатерина Забродина
Новый шеф Пентагона Марк Эспер прокомментировал перспективы продления американо-российского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в начале 2021 года.
Фото: Russian Defence Ministry Press Service photo via AP Фото: Russian Defence Ministry Press Service photo via AP
Фото: Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

В США, которые недавно по инициативе Трампа вышли из бессрочного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, до сих пор не подтвердили заинтересованность в продлении СНВ-3. А высокопоставленные американские политики все чаще публично выражают сомнения в том, что это произойдет - так, недавно, в таком духе высказался советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Договор, напомним, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведвым и Бараком Обамой на десять лет с опцией его продления еще на пять. Теперь Эспер заявил в интервью телеканалу Fox News, что в параметры договора, если он будет пролонгирован, должно быть включено "все новое вооружение России, которая стремится расширить свой стратегический ядерный потенциал".

Фото: Константин Завражин/РГ
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О готовности Вашингтона задекларировать соответствующее вооружение со своей стороны министр обороны США не упомянул. Напомним, что в феврале прошлого года российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Однако впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку". На днях Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, оснащенной неядерной боеголовкой, с дальностью полета более 500 километров, которая, соответственно, входила под запрет ДРСМД. На Смоленской площади, где мониторят подобные тесты, в очередной раз обратили внимание, что при этом была использована установка Mk-41, пригодная не только для запусков ракет-перехватчиков в рамках противоракетной обороны, но и крылатых ракет.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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