В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

В Москве и Вашингтоне пока не могут преодолеть расхождения в подходах к рассмотрению проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Принципиальные расхождения во взглядах на причины и существо кризиса вокруг этого договора сохраняются", - заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков, на которого ссылает информагентство РИА Новости.

В настоящее время дипломат находится с визитом в Вашингтоне. По его словам, в ходе общения с коллегами из госдепартамента тема ДРСМД затрагивалась, однако точки соприкосновения пока не найдены.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении действия ДРСМД. "Приостановление действия Договора со стороны Российской Федерации обусловлено целенаправленным невыполнением США обязательств по Договору и их намерением выйти из него", - говорится на официальном сайте Кремля.