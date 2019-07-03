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03.07.2019 15:09
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Администрация президента России
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД

Ранее документ был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как отмечается в документе, решение о возобновлении Россией действия Договора принимается президентом.

США официально уведомили РФ о приостановлении своего участия в договоре и о начале процедуры выхода из него нотой госдепартамента 2 февраля. В связи с этим Россия приостановила выполнение ДРСМД на основании указа президента от 4 марта "до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия".

Напомним, ДРСМД был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом и вступил в силу 1 июня 1988 года.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД
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