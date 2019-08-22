Крокодил Фиделя Кастро укусил шведского пенсионера в зоопарке

В зоопарке Стокгольма крокодил, который раньше принадлежал покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро, укусил пожилого посетителя. Шведский пенсионер положил руку с обратной стороны защитного стекла, что спровоцировало хищника на нападение.

Пострадавший посетитель зоопарка был госпитализирован, передает "Интерфакс". Руководство парка заверило, что укрепит вольер, чтобы избежать подобных инцидентов.

Это один из двух крокодилов, которых Фидель Кастро в 1970-е годы подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову. Он передал рептилий Московскому зоопарку, а в 1981 году они были подарены аквариуму в Стокгольме.