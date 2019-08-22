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22.08.2019 20:27
Рубрика: Общество

Триколор вернулся с полюса

Ледокол в будущее: утро встречаем под флагом России
Текст: Александр Емельяненков (борт ледокола "50 лет Победы", Кольский залив)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Рано утром 22 августа атомный ледокол "50 лет Победы" вошел в Кольский залив - близится финал необыкновенной экспедиции, в которой участвуют одаренные школьники и выпускники со всей России.
В День Государственного флага РФ атомный ледокол "50 лет Победы" идет к причалу под большим российским триколором. Фото: Александр Емельяненков. В День Государственного флага РФ атомный ледокол "50 лет Победы" идет к причалу под большим российским триколором. Фото: Александр Емельяненков.
В День Государственного флага РФ атомный ледокол "50 лет Победы" идет к причалу под большим российским триколором. Фото: Александр Емельяненков.

Вечером 22 августа все они - 68 мальчишек и девчонок, а также сопровождавшие их педагоги и наставники, получили из рук капитана Дмитрия Лобусова и руководителя экспедиции Виктора Боярского официальные сертификаты о достижении Северного полюса.

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И в этот же день, как только появилась возможность отправить первые письма домой, с ноутбука спецкора "РГ" улетели весточки в Смоленск и Десногорск, в город город Верхняя Пышма на Урале и в Санкт-Петербург, в Балаково и Снежинск Челябинской области. "Мама, папа, представьте - я теперь полярник!!" - делились путешественники главной радостью.

Про другие свои достижения в этом рейсе, памятные награды и про новых друзей они расскажут уже дома, где их с нетерпением ждут. Но пока юные путешественники репетируют финальное выступление для торжественной встречи в Мурманске.

А наш ледокол, встреченный на подходе к порту лоцманом, в это утро особенно красив. Над надстройками левого борта прямо с утра растянули огромное полотнище российского триколора - того самого, что 17 августа 2019 года, стараниями детей и взрослых украсил северную "макушку" нашей планеты.

День Государственного флага, как и ожидалось, мы встретили в море и рады поздравить с праздником всех, кто на берегу.

Общество Ежедневник Праздники 22 августа - День Государственного флага России
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