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22.08.2019 11:44
Рубрика: Общество

"Ледокол в Будущее", день девятый: утро встретили под флагом России

Текст: Александр Емельяненков (борт ледокола "50 лет Победы", Кольский залив)
Рано утром 22 августа атомный ледокол "50 лет Победы" вошел в Кольский залив - близится финал необыкновенной экспедиции, в которой участвуют одаренные школьники и выпускники этого года со всей России.
В День государственного флага России атомный ледокол "50 лет Победы" идет к причалу под большим российским триколором. Фото: Александр Емельяненков / РГ В День государственного флага России атомный ледокол "50 лет Победы" идет к причалу под большим российским триколором. Фото: Александр Емельяненков / РГ
В День государственного флага России атомный ледокол "50 лет Победы" идет к причалу под большим российским триколором. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Накануне вечером все они - 68 мальчишек и девчонок, а также сопровождавшие их педагоги и наставники, получили из рук капитана Дмитрия Лобусова и лидера экспедиции Виктора Боярского официальные сертификаты о достижении Северного полюса.

И вчера же, как только появилась возможность отправить первые письма домой, с ноутбука спецкора "РГ" улетели весточки в Смоленск и Десногорск, в город Пышма на Урале и в Санкт-Петербург, в Балаково и Снежинск Челябинской области. "Мама, папа, представьте - я теперь полярник!!" - делились путешественники главной радостью.

Фото: Александр Емельяненков / РГ
"Ледокол в Будущее", день шестой: такой Земли вы еще не видели

Про другие свои достижения в этом рейсе, памятные награды и про новых друзей они расскажут уже дома, где их с нетерпением ждут. Но пока юные путешественники еще в делах - репетируют финальное выступление для торжественной встречи в Мурманске.

А наш ледокол, встреченный на подходе к порту лоцманом, в это утро особенно красив. Над надстройками левого борта прямо с утра растянули огромное полотнище российского триколола - того самого, что пять дней назад, 17 августа 2019 года, стараниями детей и взрослых украсило северную "макушку" нашей планеты.

День Государственного флага, как и ожидалось, мы встретили в море и рады поздравить с праздником всех, кто на берегу.

Общество Природа
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