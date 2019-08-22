МАГАТЭ подвело итоги миссии по эксплуатационной безопасности БелАЭС

Каждая очередная энергетическая установка на ядерном топливе не только расширяет знания отраслевых специалистов, но и многократно совершенствует управление процессами ее безопасности. Подводя итоги 18-дневной миссии МАГАТЭ на строящейся в Беларуси первой атомной электростанции, ее руководитель Юрий Мартыненко 22 августа с удовлетворением отметил, что команда экспертов отметила тоже несколько хороших практик, "которые будут представлены вниманию мирового ядерного сообщества".

В их числе он выделил надежную систему аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и других аварий на станции с использованием оборудования, не зависящего от внешних источников энергоснабжения и оснащенного аппаратурой речевого оповещения.

В команду атомщиков, кроме представителей МАГАТЭ, вошли 15 экспертов из России, Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, Словакии, США. "Существует установленный срок на приведение отчета о миссии в окончательный вид. Это примерно 12 недель. После этого отчет будет представлен правительству Беларуси", - пояснил Мартыненко, напомнив, что белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии по безопасности.

Эксперт уточнил, что в соответствии с регламентом МАГАТЭ, работа миссии проводится на всех аналогичных объектах до загрузки ядерного топлива. А ее основной целью является оказание помощи операторам в повышении эксплуатационной безопасности атомных электростанций. Кстати, как сообщил заместитель министра энергетики РБ Михаил Михадюк, ядерное топливо на БелАЭС в Островце планируют завести этой осенью.

Что касается итогов трехнедельной экспертизы, то были проанализированы, прежде всего, такие аспекты, как лидерство и управление безопасностью, подготовка и квалификация персонала, техническая поддержка, радиационная защита, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод станции в эксплуатацию.

Эксперты отметили наличие в специальной пожарной части Белорусской АЭС защитного сооружения такого же уровня защищенности, как и укрытие для персонала станции, а также наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время аварийных ситуаций. Правда, миссия предложила и несколько рекомендаций с целью дальнейшего повышения эксплуатационной безопасности.

Прогнозируя энергетический потенциал нынешнего года, замминистра Михаил Михадюк сообщил агентству, что Беларусь ожидает рост экспорта электроэнергии в два раза. БелАЭС, пояснил он, будет работать в составе белорусской энергосистемы, а экспорт будет осуществляться через "Белэнерго".