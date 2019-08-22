Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании

Mail.ru Group приобрела контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital, сообщили в интернет-холдинге.

"Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт - один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси", - поясняют в Mail.ru Group.

Сумму инвестиций компания не раскрывает. Покупка затронет как сам сервис YouDrive, так и сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформу для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

Сейчас пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, уточняют в компании. В течение года парк вырастет до 10 тысяч автомобилей.

Стороны планируют привлекать новых партнеров для YouDrive.