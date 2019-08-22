Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельность Постоянного комитета были в центре внимания 22 августа на встрече главы МИД Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем СГ Григорием Рапотой, сообщает источник во внешнеполитическом ведомстве РБ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в июле состоялся подробный диалог Александра Лукашенко с Григорием Работой, в ходе которого белорусский лидер обратил внимание на необходимость проработать нерешенные двусторонние вопросы и призвал своего визави участвовать в переговорах относительно российско-белорусских отношений.

Кроме того, президент РБ как председатель Высшего государственного совета поручал МИД проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы. Григорий Рапота на встрече также подчеркнул готовность продолжать работу над развитием Союзного государства в соответствии с договором от 1999 года.

Во время встречи с Владимиром Путиным на полях VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран.