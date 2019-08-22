Мария Шарапова и Серена Уильямс встретятся в первом раунде US Open

Заключительный турнир серии Большого шлема пройдет с 26 августа по 6 сентября в Нью-Йорке. В четверг состоялась жеребьевка основной сетки женского и мужского турниров.
Шарапова и Уильямс-младшая встречались на корте 21 раз, и россиянка одержала в них только две победы. В настоящее время Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге, поэтому неудивительно, что ей в соперницы досталась восьмая ракетка планеты.
Остальные пары первого круга US Open с участием россиянок:
Дарья Касаткина - Йоханная Конта (Великобритания, 16-й номер посева),
Анастасия Потапова - Кори Гауфф (США),
Наталья Вихлянцева - Юлия Гергес (Германия).
Вероника Кудерметова - Франческо ди Лоренцо (Италия),
Анастасия Павлюченкова - Полин Парментье (Франция),
Светлана Кузнецова - Кристин Ан (США),
Екатерина Александрова - Саманта Стосур (Австралия),
Маргарита Гаспарян - теннисистка из квалификации.
В мужской сетке россиянин Даниил Медведев, пятая ракетка мира, начнет турнир встречей с Праджнешем Гуннесвараном из Индии.
Два других представителя России Карен Хачанов, получивший от организаторов девятый номер посева, и Андрей Рублев сыграют с канадцем Вашеком Поспишилом и представителем Греции Стефанос Циципасом (8) соответственно.