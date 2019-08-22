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22.08.2019 21:17
Рубрика: Спорт

Мария Шарапова и Серена Уильямс встретятся в первом раунде US Open

Текст: Максим Домчев
Главным противостоянием первого раунда Открытого чемпионата США по теннису у женщин станет встреча двух экс-первых ракеток мира - россиянки Марии Шараповрй и американки Серены Уильямс.
Серена Уильямс (слева) и Мария Шарапова (справа). Фото: Мартин Сидоряк/РИА Новости Серена Уильямс (слева) и Мария Шарапова (справа). Фото: Мартин Сидоряк/РИА Новости
Серена Уильямс (слева) и Мария Шарапова (справа). Фото: Мартин Сидоряк/РИА Новости

Заключительный турнир серии Большого шлема пройдет с 26 августа по 6 сентября в Нью-Йорке. В четверг состоялась жеребьевка основной сетки женского и мужского турниров.

Шарапова попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes

Шарапова и Уильямс-младшая встречались на корте 21 раз, и россиянка одержала в них только две победы. В настоящее время Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге, поэтому неудивительно, что ей в соперницы досталась восьмая ракетка планеты.

Остальные пары первого круга US Open с участием россиянок:

Дарья Касаткина - Йоханная Конта (Великобритания, 16-й номер посева),

Анастасия Потапова - Кори Гауфф (США),

Наталья Вихлянцева - Юлия Гергес (Германия).

Вероника Кудерметова - Франческо ди Лоренцо (Италия),

Анастасия Павлюченкова - Полин Парментье (Франция),

Светлана Кузнецова - Кристин Ан (США),

Екатерина Александрова - Саманта Стосур (Австралия),

Маргарита Гаспарян - теннисистка из квалификации.

В мужской сетке россиянин Даниил Медведев, пятая ракетка мира, начнет турнир встречей с Праджнешем Гуннесвараном из Индии.

Два других представителя России Карен Хачанов, получивший от организаторов девятый номер посева, и Андрей Рублев сыграют с канадцем Вашеком Поспишилом и представителем Греции Стефанос Циципасом (8) соответственно.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
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