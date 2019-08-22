Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку. Видеозапись ее танца опубликована в официальном микроблоге российского дипведомства в Twitter.

Это произошло на уроке секции восточных танцев, который Захарова посетила во время Северо-кавказского молодежного образовательного форума "Машук" в Пятигорске. Впоследствии дипломат призналась, что не училась танцевать лезгинку.

До Захаровой на форуме лезгинку исполнил миниатюрный человекоподобный робот по имени Хажби, созданный в североосетинском инновационном центре и облаченный в папаху и черкеску.

Для Захаровой это уже не первый танцевальный экспромт. В июне 2016 она исполнила "Калинку" во время неформального ужина с журналистами "на полях" саммита Россия - АСЕАН в Сочи.