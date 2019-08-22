Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку. Видеозапись ее танца опубликована в официальном микроблоге российского дипведомства в Twitter.
Это произошло на уроке секции восточных танцев, который Захарова посетила во время Северо-кавказского молодежного образовательного форума "Машук" в Пятигорске. Впоследствии дипломат призналась, что не училась танцевать лезгинку.
До Захаровой на форуме лезгинку исполнил миниатюрный человекоподобный робот по имени Хажби, созданный в североосетинском инновационном центре и облаченный в папаху и черкеску.
Для Захаровой это уже не первый танцевальный экспромт. В июне 2016 она исполнила "Калинку" во время неформального ужина с журналистами "на полях" саммита Россия - АСЕАН в Сочи.
🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г.