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22.08.2019 17:06
Рубрика: Культура

Международная Театральная олимпиада в Японии начнется 20 августа

Текст: Мария Воронова
Международная Театральная олимпиада в Японии, Тога, 20 августа - 23 сентября
В основе всех спектаклей Тадаси Судзуки лежит особый метод: актеры должны уметь "удерживать взрыв внутри себя", объясняет режиссер. Фото: Предоставлено пресс-службой Театральной Олимпиады В основе всех спектаклей Тадаси Судзуки лежит особый метод: актеры должны уметь "удерживать взрыв внутри себя", объясняет режиссер. Фото: Предоставлено пресс-службой Театральной Олимпиады
В основе всех спектаклей Тадаси Судзуки лежит особый метод: актеры должны уметь "удерживать взрыв внутри себя", объясняет режиссер. Фото: Предоставлено пресс-службой Театральной Олимпиады

Театральная олимпиада, несмотря на свое спортивное название, не призывает участников соревноваться, а только "Творить, объединяя". Таков девиз марафона, который в этом году впервые в своей истории проходит сразу в двух странах - в Японии и в России. И если в Санкт-Петербурге торжественное открытие Олимпиады отгремело еще в середине июня, то в деревне Тога, что на западном побережье Японии, первое представление в рамках марафона состоится 23 августа.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида-АРТ"
Фестиваль "Таврида-АРТ" закрыл регистрацию участников из-за ажиотажа

Японская программа Олимпиады значительно короче - она рассчитана всего на месяц и пройдет в театральном центре Тадаси Судзуки. В России же марафон завершится лишь в ноябре. Однако это вовсе не означает, что спектакли в Японии будут скромнее. За это время зрители получат возможность увидеть постановки выдающихся режиссеров современности - Роберта Уилсона, Оскараса Коршуноваса, Теодороса Терзопулоса, Валерия Фокина, Ярослава Фрета и, конечно, хозяина японской площадки Тадаси Судзуки.

Именно его постановка по одноименной пьесе Шекспира "Король Лир" откроет фестивальную программу уже в эти выходные. В режиссерской версии произведение английского классика заиграет по-новому: текст звучит сразу на семи языках в исполнении артистов разных национальностей, которых связывает единый творческий метод Судзуки. Это символично: так и Театральная олимпиада призвана объединить вдохновленных актеров и режиссеров со всего мира.

Недаром Валерий Фокин отметил особую роль Олимпиады в укреплении отношений между странами и их культурному сближению. А министр культуры РФ Владимир Мединский в приветствии участникам напомнил, что именно Япония стала первой страной, которая приняла возрожденные "Русские сезоны", а в прошлом году приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в качестве страны-гостя.

Неотъемлемой частью Театральной олимпиады в Японии стала российская программа. Так, 24 и 26 августа состоятся показы спектакля Валерия Фокина "Сегодня. 2016 - … ", премьера которого состоялась три года назад в Александринском театре в честь юбилея режиссера. В Японии покажут авторскую редакцию постановки, специально адаптированной для площадки на открытом воздухе.

Фото: Эдуард Молчанов /Фестиваль "Башня"
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25 и 26 августа пройдут концерты тувинского ансамбля горлового пения "Алаш", посвященного памяти своего бывшего руководителя и вдохновителя, народного хоомейжи Республики Тыва Конгар-оола Ондара.

8 и 9 сентября российскую программу продолжит спектакль Александринского театра "Двенадцать" в постановке Антона Оконешникова по поэме Блока. Постановка молодого режиссера открывает охваченный революцией Петроград и мир двенадцати персонажей, но не в поисках автора, а, возможно, в поисках Христа, с неожиданной стороны, переплетая события вековой давности и сегодняшний день.

Кстати, в этом году Театральная олимпиада отмечает 25-летие . В России она проходит во второй раз.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры Гид-парк
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