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22.08.2019 16:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Микропластик в питьевой воде пока не представляет опасности для здоровья

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Микропластик в питьевой воде пока не представляет опасности для здоровья. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о потенциальных будущих рисках: если загрязнение окружающей среды пластмассовыми отходами будет прогрессировать с текущей скоростью, это будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для экосистемы.

Фото: iStock
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Только что опубликованный 124-страничный доклад ВОЗ является первым крупным международным исследованием, в котором рассматриваются потенциальные риски от микропластика для здоровья человека. "Каждый день мы в нас попадают крошечные, микроскопические кусочки пластика - вместе с едой, напитками и воздухом, которым мы дышим", - говорится в докладе. Согласно данным отчета, частицы попадают в окружающую среду через промышленные стоки, сточные воды и разложившиеся пластмассовые отходы и становятся "вездесущими" во всем мире.

По словам Брюса Гордона, координатора ВОЗ по вопросам санитарии, гигиены и здравоохранения, "в бутилированной воде содержится больше мельчайших пластиковых частиц, чем в водопроводной воде".

"Исходя из имеющейся у нас ограниченной информации, микропластик в питьевой воде, по-видимому, не представляет опасности для здоровья на нынешнем уровне, - говорит Мария Нейра, директор департамента ВОЗ по вопросам общественного здравоохранения. - Но мы должны остановить рост загрязнения пластиком во всем мире".

Согласно проведенному анализу, микропластик размером более 150 микрометров вряд ли будет поглощаться организмом человека, говорится в докладе. Тем не менее, эксперты настаивают на том, что необходимо провести более глубокие исследования по этому вопросу.

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В докладе говорится, что потенциальная опасность от микропластика проявляется в трех формах: от самих частиц, от химических веществ, из которых состоят пластиковые частицы, и от "микроорганизмов, которые могут колонизироваться в микропластике".

Тем не менее, эксперты ВОЗ пока говорят о некритичной концентрации микропластика в питьевой воде. "Потребители во всем мире могут быть уверены, что риск для здоровья низок", - сказал Гордон. Но в то же время никто из экспертов не исключает, что в будущем такого риска быть не может. По данным ВОЗ, производство пластмассы к 2025 году удвоится, а к 2050 году увеличится более чем в три раза.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ
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