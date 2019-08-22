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22.08.2019 00:12
Рубрика: Власть

МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России

В 2000 году был принят Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации", который определяет правовое положение и правила использования флага России. В МВД к 22 августа, в честь праздника подготовили видеоролик, в котором снялись дети сотрудников министерства.

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"Ребята ответили на несколько простых вопросов о своей стране, поделились своими мыслями о том, на кого похожа Россия, какие люди в ней проживают и что означают цвета российского флага. Видео получилось трогательным и искренним", - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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