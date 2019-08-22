МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России

В 2000 году был принят Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации", который определяет правовое положение и правила использования флага России. В МВД к 22 августа, в честь праздника подготовили видеоролик, в котором снялись дети сотрудников министерства.

"Ребята ответили на несколько простых вопросов о своей стране, поделились своими мыслями о том, на кого похожа Россия, какие люди в ней проживают и что означают цвета российского флага. Видео получилось трогательным и искренним", - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.