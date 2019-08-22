Премьера документального фильма "Сергей Соловьев. АССА - пароль для своих" - на Первом канале 31 августа в 12.10

В планах у Сергея Соловьева — открыть в Москве свой театр. Он будет создан на базе его актерских и режиссерских курсов во ВГИКе. Фото: РИА Новости

Этого фильма, задуманного к юбилею Сергея Соловьева (25 августа ему исполняется 75 лет), могло бы и не быть. На протяжении нескольких месяцев авторам не удавалось поговорить с режиссером.

В кругу коллег ходили разные слухи - болен, на контакт не идет, юбилей свой отмечать не собирается. Судьба проекта висела на волоске. Но Соловьев вдруг появился в самый неожиданный момент и не только рассказал о себе, но и пригласил съемочную группу в святая святых - свою мастерскую в подвале старинного дома в центре Москвы.

Судьба Соловьева со всеми ее зигзагами и перипетиями достойна экранизации. В эксклюзивном интервью для картины он сам расскажет об этом. Сергей Александрович, кстати, уверяет, что все в его жизни происходило и происходит исключительно по воле случая. Даже съемки киношедевров, получивших международные награды. Даже поступление во ВГИК и дружба с великими Роммом и Товстоноговым. Даже романы с первыми красавицами-актрисами и появление детей, чьи имена также вошли в историю нашего кинематографа. Все это некий "перст судьбы", который, если верить словам Сергея Александровича, действительно парадоксальным образом сделал его одним из самых интересных режиссеров России.

В фильме также появятся самые близкие люди Соловьева, его друзья, ученики. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, первая жена Сергея Соловьева и его любимая ученица, китайская студентка Ян Гэ, дочь Аня Друбич и режиссер Анна Меликян, актрисы Мария Аниканова и Аглая Шиловская, одноклассник и друг детства, театральный режиссер Лев Додин и сценарист "Ассы" Сергей Ливнев, режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский...

Также Первый канал покажет фильмы Сергея Соловьева. Разумеется, легендарную "Ассу" (31 августа в 23.00), замысел которой Соловьев в свое время вынашивал более 10 лет. А в этот же день ранее - в 13.10 - сериал "Анна Каренина", также большая мечта Соловьева, нашедшая свое кинематографическое воплощение.

Художественный фильм "Ошибка Тони Вендиса", "Россия К", 30 августа в 20.15

Александру Филиппенко 2 сентября исполняется 75 лет. Помимо "Ошибки", где актер сыграл Свана - субъекта без моральных устоев, в этот же день в 22.20 канал покажет программу "Линия жизни", которую актер превратил в настоящее представление. В его исполнении прозвучат фрагменты из "Голубой книги" Зощенко, стихи Есенина, Высоцкого, Кушнера, Юрия Левитанского.

До поступления в Щукинское училище Филиппенко окончил Московский физико-технический институт и даже проработал в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Будучи студентом, он выступал с номерами самодеятельности, участвовал в КВН. Что же окончательно привело его в актерскую профессию? Об этом актер расскажет зрителям сам.