Над Донецком подняли российский флаг

На центральной площади Донецка подняли российский флаг. Как передает Донецкое агентство новостей, это произошло по случаю Дня государственного флага РФ.

"Сегодня утром на главной площади столицы республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор - важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас - символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией", - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, именно под российским флагом народ Донбасса начал в 2014 году борьбу за свою свободу от киевского режима.

Утром на главной площади столицы #ДНР водружен российский триколор – важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас – символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией. Уже тысячи наших жителей получили гражданство России, и это значит, что мы едины! pic.twitter.com/nzjsqKNo68 — Пушилин Денис (@pushilindenis) August 22, 2019

Как отметил со своей стороны руководитель общественной организации "Молодая Республика" Кирилл Макаров, поднятием триколора жители ДНР выражают поддержку братскому народу России.

Напомним, 22 августа, согласно указу президента РФ от 1994 года, отмечается День государственного флага России. Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Впервые в современной истории триколор был поднят 22 августа 1991 года над Белым домом. Сегодня он является одним из главных государственных символов страны наряду с гербом и гимном.