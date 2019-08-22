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22.08.2019 09:52
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" предложил украинцам закупить газ на зиму

Текст: Марина Алешина

Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

Господин Коболев уверяет, что именно так работают рыночные механизмы. Соотечественникам предлагается определить нужный им объем газа на отопительный сезон и оплатить его сейчас, по "летним ценам", а воспользоваться ближе к делу. В "Нафтогазе" определили потребности на каждую семью в пределах 25 тысяч кубов. Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября.

Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся. Многое зависит и от порога зимних температур, и от конъюнктуры на европейском рынке. В любом случае нынешнее снижение цен, зафиксированное в августе, аналитики считают временным.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу
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