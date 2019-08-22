Не менее 35 пассажиров рейса в Мадрид пострадали при турбулентности

Самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс из столицы Маврикия Порт-Луи в Мадрид, оказался в зоне турбулентности. Высота полета воздушного судна резко уменьшилась на 300 метров.

Борт во время захода на посадку провалился в воздушную яму, в результате чего ряд пассажиров ударились головой, а на других упали вещи. Пострадали не менее 35 человек, после совершения посадки им была оказана экстренная медицинская помощь. Десять раненых были госпитализированы, пишет газета Mundo.

СМИ сообщают, что самолет принадлежит испанской чартерной авиакомпании Evelop. Воздушное судно не получило никаких повреждений.