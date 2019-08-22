Новости

Не менее 35 пассажиров рейса в Мадрид пострадали при турбулентности 01:45
ВВС Израиля нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на запуск ракеты 01:28
Toyota Land Cruiser могут заменить на Lexus 01:28
Дуэйн Джонсон признан самым высокооплачиваемым актером мира 01:17
Хуситы нанесли ракетный удар по штабу саудовской армии в Джизане 00:57
США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке главарей ДАИШ 00:40
Фанаты "Олимпиакоса" избили телепродюсера из РФ перед игрой с "Краснодаром" 00:35
Ниинисте угостил Путина рыбой и ягодами 00:13
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России 00:12
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку 00:05
В Донбассе группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах 21.08.2019
Израильские военные по ошибке обстреляли гражданский БПЛА 21.08.2019
"Жесткий" Brexit может дорого стоить британским пациентам 21.08.2019
Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков 21.08.2019
Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки 21.08.2019
Власти Москвы объяснили частую замену асфальта на столичных дорогах 21.08.2019
В Афганистане погибли двое американских военных 21.08.2019
Новый Hyundai Tucson выехал на тесты 21.08.2019
Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии 21.08.2019
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ 21.08.2019
Бойцы Росгвардии нашли в Азове фрагменты шерстистого мамонта 21.08.2019
Трамп: США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем 21.08.2019
Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Идлибе по телефону 21.08.2019
Видео: женщина перепутала педали и устроила серию аварий 21.08.2019
Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок 21.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
22.08.2019 01:45
Рубрика: В мире

Не менее 35 пассажиров рейса в Мадрид пострадали при турбулентности

Самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс из столицы Маврикия Порт-Луи в Мадрид, оказался в зоне турбулентности. Высота полета воздушного судна резко уменьшилась на 300 метров.

Фото: С сайта школы села Нелькан
Педагог, спасшая девочку при крушении самолета, награждена посмертно

Борт во время захода на посадку провалился в воздушную яму, в результате чего ряд пассажиров ударились головой, а на других упали вещи. Пострадали не менее 35 человек, после совершения посадки им была оказана экстренная медицинская помощь. Десять раненых были госпитализированы, пишет газета Mundo.

СМИ сообщают, что самолет принадлежит испанской чартерной авиакомпании Evelop. Воздушное судно не получило никаких повреждений.

В мире Европа Испания В мире Африка Маврикий Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"