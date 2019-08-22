Ниинисте угостил Путина рыбой и ягодами

Озерная рыба, утка, лисички и княженика - вот меню рабочего обеда президентов России и Финляндии.

Владимир Путин и Саули Ниинистё пообедали в ресторане "Вальхалла" в крепости Свеаборг после встречи в президентском дворце в Хельсинки.

Как сообщила канцелярия финского лидера, "в меню была финская озерная рыба, суп из топинамбура, утиная грудка под соусом из лисичек". "На десерт были предложены свежие ягоды из летней резиденции финского лидера Культаранта и сорбет из княженики", - говорится в сообщении. Княженика - арктическая малина. Кстати, Арктика стала одной из тем обсуждения лидеров.

Ресторан был построен в 1952 году, его назвали в честь секретного общества "Вальхалла", которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780-х годах. Слово "Вальхалла" - из скандинавской мифологии: в этот небесный чертог попадают воины после смерти.