Нурмагомедов заработает за бой с Порье больше, чем за поединок с Макгрегором

Гонорар чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за поединок против американца Дастина Порье будет больше, чем за поединок против Конора Макгрегора.

7 сентября в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке против американца Джастина Порье. Менеджер российского бойца Ризван Магомедов рассказал о том, какой гонорар получит Нурмагомедов за этот поединок.

"Заработок будет намного больше. Условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА", - сказал менеджер РБК.

Гонорар россиянина за поединок против Макгрегора составил 2 миллиона долларов. Помимо этого Нурмагомедов получил по 3 доллара за каждую купленную платную трансляцию. Тогда количество проданных трансляций превысило два миллиона.

За бой с Порье, по предварительным данным, только гонорар Нурмагомедова, без учета доходов за телетрансляции, составит 3 миллиона долларов.