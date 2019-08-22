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22.08.2019 10:39
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов заработает за бой с Порье больше, чем за поединок с Макгрегором

Текст: Максим Домчев

Гонорар чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за поединок против американца Дастина Порье будет больше, чем за поединок против Конора Макгрегора.

7 сентября в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке против американца Джастина Порье. Менеджер российского бойца Ризван Магомедов рассказал о том, какой гонорар получит Нурмагомедов за этот поединок.

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"Заработок будет намного больше. Условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА", - сказал менеджер РБК.

Гонорар россиянина за поединок против Макгрегора составил 2 миллиона долларов. Помимо этого Нурмагомедов получил по 3 доллара за каждую купленную платную трансляцию. Тогда количество проданных трансляций превысило два миллиона.

За бой с Порье, по предварительным данным, только гонорар Нурмагомедова, без учета доходов за телетрансляции, составит 3 миллиона долларов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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