Нужно ли таможне самостоятельно расследовать уголовные дела

Таможенные органы должны сами расследовать уголовные дела о контрабанде алкоголя и табака, предлагает Минфин. Эксперты считают, что новые силовые рычаги ФТС стоит дополнить системой контроля.

Проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс сейчас проходит общественное обсуждение. В Минфине поясняют, что таможенники выявляют большинство преступлений в сфере внешнеторгового оборота, так что могли бы сразу проводить дознание по фактам контрабанды алкоголя и табака. "Внесение предлагаемых изменений позволит в определенной мере снизить нагрузку на следственные подразделения иных правоохранительных органов", - отмечают в министерстве.

Сейчас таможенники могут расследовать в форме дознания дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой денег, а остальные передают другим правоохранительным органам. Контрабанда алкоголя и табака составляет более 30 процентов в общем объеме преступлений, выявляемых таможней, расследовать эти дела не сложнее, чем другие, уверяют в Минфине.

Алкоголь и табак традиционно во всех странах выделяют в особую категорию, говорит старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина. "Себестоимость их производства низкая, а цена реализации - высокая, это всегда создает соблазн для мошенничества", - поясняет она. Расследование подобных нарушений должно быть сосредоточено в одной службе, которая обладает всей полнотой информации и сможет пресекать поставки, считает эксперт.

В инициативе Минфина есть рациональное зерно, соглашается главный редактор медиагруппы "Русский табак" Максим Королев. Но передача таможне дополнительных полномочий большого влияния на ситуацию не окажет, добавляет он. "Основной поток контрабанды в Россию все же идет в местах пересечения границы со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а там контроль отсутствует", - говорит эксперт.

Между тем поток нелегального товара растет. Стимулирует его разница в акцизах - в некоторых странах ЕАЭС они существенно ниже, чем в России. Если нелегально привезти табачные изделия или алкоголь в Россию и продать без уплаты акциза, можно получить немалую выгоду.

Таможенники ежегодно изымают из незаконного оборота около 130 миллионов сигарет на сумму около 500 миллионов рублей. Но по данным исследований, доля нелегального табака, как произведенного в России, так и привезенного из-за рубежа, превышает 8 процентов, а доля нелегального алкоголя по разным оценкам может достигать трети рынка.

Любые значимые правонарушения всегда сопряжены с тем, что в них участвуют слабые звенья государственных органов, признает Галина Баландина. В таких случаях можно говорить о вовлечении представителей власти в незаконные цепочки поставок. Конечно, усиление полномочий служб, когда их представители смогут по собственному усмотрению принимать довольно чувствительные меры для бизнеса, вызывает опасения, говорит она. "Для противодействия таким тенденциям должны работать аналитические независимые службы или по крайней мере отделы, не входящие в структурные подразделения, которые заняты борьбой с незаконным оборотом", - говорит эксперт. С помощью анализа данных можно наблюдать за работой таможенной службы, считает эксперт.