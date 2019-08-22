Опрос: Четверть россиян боятся увольнения

Около 24% россиян боятся, что будут уволены, говорится в исследовании компании HeadHunter, составленном на основании опроса населения, которое цитирует агентство "Прайм".

8% опрошенных говорят, что существует реальная угроза увольнения с того места, которое они сейчас занимают. Еще 16% не исключают такого варианта. 69% считают, что найти подходящую работу им будет сложно. При этом для 27% россиян это вообще окажется очень сложным делом.

Респонденты также ответили на вопрос, насколько критично для них или их семей найти работу в данный момент. О том, что это очень критичный вопрос, заявили 35% респондентов, 38% отметили, что это скорее критично, 18% - что скорее не критично и 5% - что совершенно не критично.

Для того, чтобы сохранить работу, 38% респондентов готовы трудиться за меньшие деньги, чем те, которые были оговорены первоначально. 42% отметили, что они не готовы к этому. А 29% респондентов хотят в ближайшие три месяца искать подработку.