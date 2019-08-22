Осенью в Беларуси заработает сайт очередной переписи населения

Когда речь заходит об атрибутике к очередной переписи десятимиллионной Беларуси, которая намечена на октябрь текущего года, уместным девизом, полагают эксперты, могли бы быть и крылатые слова из нашего детства: "Я, ты, он, она. Вместе - целая страна. Вместе - дружная семья. В слове мы - сто тысяч я...".

Третья после обретения суверенитета перепись жителей Синеокой стартует 4 октября и продлится до конца месяца, информирует БЕЛТА, цитируя 22 августа председателя Статистического комитета страны Инну Медведеву, и напоминает, что предыдущий раз переписчики трудились осенью 2009 года.

Прогресс общественной жизни внес коррективы и в кропотливую работу статистических управленцев. Отличием нынешней переписи, в частности, станет возможность гражданам республики самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Специальный сайт заработает строго по регламенту: в полночь 4 октября. Это стало возможным, уточнила руководитель комитета, благодаря использованию ресурса межбанковской системы идентификации (МСИ).

Кроме того, для удобства жителей в стране начнут действовать специальные стационарные участки, а можно будет участвовать в переписи и по старинке: у себя на дому - в ходе устного опроса, уточнила Медведева.

МСИ, пояснила она, позволит максимально упростить процесс. Она выбрана из-за высокого доверия к содержащейся в ней информации, так как данные проверяются в государственных источниках. Пройдя процедуру регистрации, гражданин получит переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить документ недостающей информацией - образование, место проживания и так далее.

Еще одним отличием организации этого масштабного процесса, по информации агентства, стало активное привлечение в этом году спонсорской и международной помощи. Это уже позволило сократить долю участия республиканского бюджета примерно в три раза - до 35 процентов, уточняют в Белстате.

Значительную помощь им оказал Парк высоких технологий. Около пяти тысяч планшетов, которые он выделил, будут задействованы в проведении переписи. Среди спонсоров числится и Белорусская калийная компания, МТЗ, "Белфармация", "Евроторг". А всего предполагается использовать около 12 тысяч планшетов. По мнению экспертов, такое подспорье позволит сократить время опроса респондента примерно в три раза.

О конкретных суммах полученной экономии для республиканского бюджета говорить пока еще рано, хотя Белстат и не скрывает, что по линии международной технической помощи плечо подставил и Всемирный банк, выделив $1,9 млн на организацию интернет-переписи и формирование итогов.