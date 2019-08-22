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22.08.2019 19:57
Рубрика: Власть

Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать

Текст: Галина Мисливская

Действующая процедура сбора подписей в поддержку кандидатов и партий устарела, ее нужно упросить и привести в соответствие с требованиями времени, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В интервью телеканалу "Россия 24" она отметила, что "по этому поводу много спекуляций", несмотря на то, что ранее "многие видные оппозиционеры из разных партий по этой системе прекрасно избирались в разные органы власти, и до сего момента такого недоверия" к процедуре не высказывали.

Тем не менее, считает Элла Памфилова, "по целому ряду параметров система сбора и проверки подписей отстает от тех вызовов и требований времени, которые диктуются нашим обществом". "Это естественно, надо пересматривать целый ряд процедурных моментов, упрощать процесс, делать его более понятным", - сказала она, добавив, что это не означает отказа от принципа сбора подписей, который к тому же успешно работает в 26 из 47 стран, входящих в Совет Европы.

Фото: CIKRF.RU
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Необходимость совершенствования процедуры вызвана двумя причинами: это развитие цифровых технологий и наличие моментов, "которые позволяют довольно субъективно подойти к этому процессу".

"Мы стремимся применять новые технологии, но и те, кто пытается нечестным путем собирать подписи, тоже соврешенствуют свои методы даже не по сбору, а по изготовлению подписей", - отметила Элла Памфилова.

Сейчас, по ее словам, в Центризбиркоме готовится пакет предложений для парламента по совершенствованию избирательного законодательства. Обсуждается в частности, возможность использования портала госуслуг для проведения избирательных процедур.

Сейчас на портале зарегистрированы около 50 млн человек из 108,5 млн, обладающих активным избирательным правом. "Для них это совершенно безопасная процедура, четкая индентификация, здесь совершенно невозможно украсть голос", - отметила глава ЦИК. Но необходимо усовершенствовать и другую процедуру - для тех, кто не хочет реализовывать свои избирательные права через портал госуслуг. Подробности Элла Памфилова раскрывать не стала, сославшись на то, что сейчас идет активное обсуждение всех вариантов.

"Но мы точно понимаем, что систему сбора подписей надо совершенствовать", - заключила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования
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