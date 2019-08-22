Парламенты Беларуси и Польши рассчитывают подписать соглашение о сотрудничестве

Логичным продолжением конструктивной работы парламентов двух стран считает вице-маршал польского сейма Рышард Терлецкий предстоящее подписание в будущем году соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Варшавой и Минском.

Это решение было озвучено 22 августа на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука со своим польским коллегой в белорусской столице. Проект данного документа уже готов, поясняет БЕЛТА, остается только дождаться итогов выборов в обоих государствах, которые, как известно, пройдут до конца текущего года.

На протяжении последних трех лет у Беларуси и Польши установились "очень хорошие, тесные, а самое главное - постоянные контакты". "Мы начинаем нарабатывать хорошую базу", - подчеркнул в ходе встречи Болеслав Пирштук, характеризуя развитие межпарламентских связей.

По его мнению, у сторон выстроились доверительные отношения и на международных площадках: ПА ОБСЕ и ПАСЕ. "Все это, безусловно, способствует нашему сближению с Евросоюзом", - полагает белорусский политик, назвав Варшаву "хорошим переходным связующим звеном" между Минском и Евросоюзом.

Во время встречи обсуждалось также развитие инвестиционного сотрудничества, деловых контактов, реализация совместных проектов.

Как уже сообщали местные источники, польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким находится в Беларуси с трехдневным визитом. Парламентариям еще предстоит провести переговоры в Министерстве спорта и туризма, состоится встреча с рабочей группой Национального собрания РБ по сотрудничеству с парламентом Польши. Кроме того, делегация побывает в районных центрах Минской и Витебской областей.

Визит польских парламентариев, уточняет агентство, посвящен "расширению межпарламентского взаимодействия, углублению торгово-экономического, инвестиционного, туристического и гуманитарного сотрудничества".