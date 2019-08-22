Подсчитана средняя стоимость услуг адвоката

Федеральная нотариальная палата обнародовала свежие данные исследования средней стоимости услуг адвоката.

В конце прошлого года Федеральная палата адвокатов начала масштабное исследование с целью определить средний размер адвокатских гонораров по всей стране. В конечном счете планируется научным образом установить размер справедливых тарифов. Замеры же средней стоимости услуг планируется проводить в постоянном режиме.

Суды нередко снижают размеры компенсаций расходов на адвоката, считая гонорары завышенными

Данные собираются отдельно по каждому региону. Самые свежие цифры касаются Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Средняя стоимость услуг представления адвокатом интересов в судах первой инстанции составила 123 тысячи 611 рублей.

Минимальная указанная цена - 20 тысяч рублей, максимальная - 500 тысяч. Самой дорогой категорией дел оказалось взыскание долгов по договорам займа или кредитам. В суде первой инстанции средняя стоимость услуг адвоката по таким делам составила 137 тысяч 857 рублей. Самыми дешевыми оказались дела о возмещении ущерба жизни и здоровью - в первой инстанции средний гонорар составил 107 тысяч 143 рублей.

Вопрос честной цены крайне важен не только для адвокатов, но в первую очередь для граждан. Если все получится так, как задумано, людям, чьи права были нарушены, не придется платить за справедливость из своего кармана. По закону положено, что победившей стороне процесса возмещаются все расходы, в том числе оплата услуг адвоката. Однако суды часто срезают выплаты, считая, что изначально гонорар был завышен. Мол, правда столько не стоит, защитник запросил за свою работу слишком много. Поэтому, например, из пятидесяти тысяч рублей, которые истец заплатил защитнику, суды могут присудить к возмещению только десять тысяч.

Поэтому сейчас Федеральная палата адвокатов РФ совместно с экспертной группой VETA начала масштабный проект: исследование, сколько стоят услуги адвоката по всей стране.

Как пояснили в свое время в ФПА, результаты исследования будут полезны, например, при обосновании цены соглашения об оказании юридической помощи с доверителем.

Нередко уровень оплаты зависит не только от сложности дела, но и от квалификации самого адвоката. Есть размер проблемы, а есть масштаб личности, и за личность нередко приходится платить дороже. Поэтому при исследовании в Москве было выделено три группы юристов. В первую вошли наиболее солидные фирмы, входящие в рейтинги фирм, оказывающих услуги крупнейшим российским компаниям. В судах общей юрисдикции средняя стоимость услуг солидных юридических фирм составила 617 тысяч 667 рублей, минимальная цена 150 тысяч рублей, максимальная - 2 миллиона рублей.

Вторую группу составили юридические фирмы с опытом представительства в судах более 10 лет, имеющие в штате специалистов с научной степенью, а также более пяти адвокатов, занятых представительством в судах. Средняя стоимость представительства в суде первой инстанции для данной группы составила 184 тысячи 32 рубля, нижняя граница цен - 40 тысяч рублей, верхняя 450 тысяч. Третья группа - адвокаты, ведущие персональную практику, а также небольшие юридические компании. Их услуги по судебному представительству в первой инстанции стоят в среднем 71 тысячу 329 рублей. Минимум - 15 тысяч рублей, максимум 250 тысяч рублей. Управляющий партнер экспертной группы Илья Жарский отметил, что на сегодняшний день уже имеется положительная практика применения итогов исследований в суде.

"Одна из актуальных проблем судебной практики: необоснованное занижение судами размеров судебных расходов, подлежащих компенсации с проигравшей стороны, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - У судей есть право снижать суммы взысканий, когда они считают требования завышенными или несправедливыми. Например, нередко занижаются компенсации расходов на адвокатов, так как на взгляд суда гонорар был завышен. Но как определить, какие расходы будут разумными по конкретному делу? Необходимы четкие ориентиры, которые суды могли бы принимать во внимание. Руководители судебной системы также не раз обращали внимание на проблему. Совершенствование практики компенсации судебных расходов и разработка новых правовых механизмов, повышающих гарантии получения справедливого возмещения, позволят развивать и новые формы финансирования судебных процессов, такие, как судебное инвестирование и гонорары успеха".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"