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22.08.2019 18:12
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Попытка США оказать давление на Китай продажей оружия Тайваню обречена на провал

21 августа по пекинскому времени американская администрация официально уведомила Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 миллиардов долларов, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Поставки вооружения серьезно нарушают международное право и основные принципы международных отношений. Кроме того, это является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит большой ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Китайская сторона решительно выступает против этого и готова предпринять все необходимые меры для защиты своих интересов, в том числе введение санкций против американских компаний, причастных к продаже вооружения.

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Ошибочные действия со стороны США серьезно нарушают принцип одного Китая и правила трех китайско-американских совместных коммюнике, в особенности правила, зафиксированные в Коммюнике от 17 августа 1982 года, в котором США пообещали поэтапно и окончательно решить проблему продажи оружия Тайваню. Несмотря на это, США все-таки приняли решение о продаже в соответствии со своим внутренним законом "Об отношениях с Тайванем", что оказывает серьезное влияние на развитие китайско-американских отношений.

На фоне решительного сопротивления Китая в торговой войне и усиления внутриполитического и экономического давления некоторые люди в Соединенных Штатах пытаются разыграть "тайваньскую карту", "замутить воду" и оказать давление на Китай, чтобы он пошел на уступки. В то же время они хотят, воспользовавшись этой возможностью, выжать с трудом заработанные деньги тайваньского народа, чтобы удовлетворить интересы американских компаний по производству и продаже вооружений и добиться целей в политической игре.

Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, затрагивает его основные национальные интересы. Но в стране не допустят вмешательства со стороны каких-либо внешних сил. Китай решительно возражает против любых форм официальных обменов и военных связей между Соединенными Штатами и Тайванем, а также против продажи ими оружия Тайваню. Некоторые американские политики на словах придерживаются принципа "одна страна", но своими действиями доказывают обратное. Подобное лицемерие непременно нанесет ущерб собственным интересам США и подорвет доверие к ним на международной арене.

В настоящее время Китай сделал серьезное представление и выразил протесты в адрес США, объявил, что примет все необходимые меры для защиты собственных интересов. Продажа оружия Тайваню соответствующими американскими предприятиями - это не коммерческие сделки, а политическая акция, которая наносит серьезный ущерб национальному суверенитету Китая и вмешивается во внутренние дела государства. Китайская сторона этого не потерпит и будет вынуждена ввести санкции в отношении соответствующих компаний.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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