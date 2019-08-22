Посольство РФ в США осудило попытки фальсификации истории в СМИ

Попытки выставить СССР зачинщиком Второй мировой войны оскорбляют память миллионов погибших, считает пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин. В статье в издании Washington Times дипломат отметил развязанную в ряде американских СМИ русофобскую кампанию.

В качестве примера Лахонин указал публикации газеты WT "Обеляя вину" от 14 августа и "Пакт Молотова-Риббентропа: плохая сделка 80 лет назад" от 15 августа. В этих публикациях журналисты выступили в обвинениями в адрес Москвы.

"Эксперты", рассуждая о причинах Второй мировой войны, полностью игнорируют события, предшествовавшие заключению 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении, - цитирует ТАСС фрагменты статьи Лахонина. - Налицо стремление предать забвению циничную политику "умиротворения", которую ведущие западные демократии проводили в отношении Гитлера, пытаясь направить его агрессию на Восток - против СССР".